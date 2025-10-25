Bimbo di 8 anni viene investito da un tram a Strasburgo e si salva miracolosamente | la scena in un video

Un bambino di 8 anni è stato investito da un tram nel centro di Strasburgo, in Francia, ed è rimasto intrappolato sotto il mezzo. Il piccolo è stato soccorso ed estratto, rimanendo illeso per miracolo. La scena è stata immortalata in un video diffuso sui social: le immagini mostrano il piccolo sotto il tram, da cui si vedono sporgere solamente i piedi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

