bimbo di 10 anni muore dopo essere caduto dal balcone a trapani

È morto all’ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo il piccolo di dieci anni caduto ieri dal balcone della sua abitazione a Trapani. L’incidente è avvenuto al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria. Le circostanze dell’accaduto non sono ancora del tutto chiare. Il bambino era stato soccorso immediatamente dal personale del 118 e trasportato d’urgenza a Palermo, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Nonostante gli sforzi dei medici, il piccolo non ce l’ha fatta. Sull’episodio indaga la polizia, impegnata a ricostruire la dinamica dell’incidente. La caduta e i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta è avvenuta ieri sera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

