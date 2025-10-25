Bimba di 14 mesi colta da grave crisi respiratoria nel traffico | corsa contro il tempo per salvarla
Una corsa contro il tempo per salvare la vita di una bimba di appena 14 mesi, colta da una grave crisi respiratoria. È successo nel cuore della notte, lungo la via Tiburtina. Dove due agenti della polizia di Stato, Jacopo e Gaia i nomi, in servizio al commissariato Sant’Ippolito, hanno notato una. 🔗 Leggi su Romatoday.it
