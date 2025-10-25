Bimba di 14 mesi colta da crisi respiratoria a Roma nel traffico salvataggio straordinario degli agenti
Due agenti della Polizia di Stato hanno salvato una bambina di 14 mesi in crisi respiratoria a Roma, trasportandola d'urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Bimba di 14 mesi colta da crisi respiratoria a Roma nel traffico, salvataggio straordinario degli agenti - Due agenti della Polizia di Stato hanno salvato una bambina di 14 mesi in crisi respiratoria a Roma, trasportandola d'urgenza in ospedale. virgilio.it scrive
A Roma la Polizia salva la vita alla piccola Alice di appena 14 mesi - Una notte di paura, speranza e straordinario coraggio quella vissuta a Roma, dove due agenti della Polizia di Stato, Jacopo e Gaia, in servizio presso il Commissariato di P. Da msn.com
Grave crisi respiratoria a 14 mesi, due agenti di polizia salvano la vita alla piccola Alice - Nel cuore della notte, i poliziotti in servizio hanno trovato il padre in preda al panico: la sua bambina stava perdendo conoscenza ... Segnala dire.it