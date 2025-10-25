Bike sharing e ciclabili dividono in due l’Italia

Se il Giro d’Italia si disputa una volta l’anno ed è un affare da campioni del ciclismo il Giretto d’Italia si corre tutti i giorni ed è aperto a tutti colore che decidono di spostarsi, per andare a scuola o al lavoro, in bicicletta. Una volta l’anno grazie a Legambiente e alla collaborazione di comuni, mobility manager di enti e imprese, associazioni e tutti i cittadini interessati questi spostamenti si trasformano in una vera e propria gara, un campionato urbano della mobilità attiva, leggera e condivisa. Una sfida tra chi percorre più chilometri in maniera sostenibile che coinvolge le bici, monopattini elettrici, monowheel, e-bike, motorini elettrici, hoverboard, segway. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

