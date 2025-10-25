È tempo di derby e di nobili sfide. La nona giornata del campionato di Eccellenza – tutti in campo oggi – propone un menù davvero interessante. Sanpaimola-Castenaso. Alle 15, al ‘Buscaroli’ di Conselice, va in scena uno scontro diretto. Le due rivali sono appaiate a quota 14, in un affollatissimo 5° posto, condiviso con Medicina, Massa Lombarda e Sant’Agostino. I padroni di casa, reduci da 3 vittorie di fila, puntano molto sull’attacco (il 2° del girone con 14 reti) e sulla cooperativa del gol (7 giocatori a segno). Gli ospiti invece, dopo un avvio bum-bum (un pareggio e 4 vittorie di fila nelle prime 5 giornate), sono annunciati in netta frenata, essendo reduci da 2 ko casalinghi e un pareggio negli ultimi 3 turni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Big match Il Russi nella tana della Spal