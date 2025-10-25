Big match Igor-Conegliano | palazzetto già sold out

Pala Igor per la prima volta in stagione sold-out per la supersfida tra la Igor Volley di Lorenzo Bernardi e l'Imoco Conegliano. A sfidarsi sono le due attuali capolista, appaiate in vetta a 11 punti con 4 vittorie ciascuna in altrettante uscite e il match sarà trasmesso in diretta da Rai Sport. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

