Big match Igor-Conegliano | palazzetto già sold out
Pala Igor per la prima volta in stagione sold-out per la supersfida tra la Igor Volley di Lorenzo Bernardi e l'Imoco Conegliano. A sfidarsi sono le due attuali capolista, appaiate in vetta a 11 punti con 4 vittorie ciascuna in altrettante uscite e il match sarà trasmesso in diretta da Rai Sport. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Aria di big match a Novara: la Igor Volley ospita l’Imoco Conegliano - Le gaudenziane, reduci da 4 vittorie in altrettante partite di campionato, proveranno a replicare gli ottimi risultati ottenuti in casa contro le venete nella passata stagione ... Da lavocedinovara.com
Novara-Conegliano è il big match della 5a giornata - La sfida del Pala Igor va in scena domani alle 20. Lo riporta tuttosport.com
Busto-Firenze in anticipo, Conegliano-Novara è il big match - Igor Gorgonzola Novara Tutto esaurito al Palaverde per il big match della 10° giornata di A1 domenica alle 18. Lo riporta corrieredellosport.it