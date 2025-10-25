Big match al PalaZumbo | la Dinamo sfida la capolista Virtus Matera
BRINDISI - Dopo la prima battuta d’arresto stagionale sul parquet di Ragusa, la Dinamo Brindisi è pronta a tornare davanti al proprio pubblico per la quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale. Domenica 26 ottobre, con palla a due alle ore 18, i biancazzurri ospiteranno al PalaZumbo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
5ª giornata di campionato ? Domenica 26 ottobre @ondatelvirtusmatera PalaZumbo 18:00 #ForzaDinamo | #InsiemeSiPuò ? - facebook.com Vai su Facebook
Dinamo: evening debut against Varese on October 5th, the big match against Milan at midday - Legabasket has set the dates and times for the first four rounds of Serie A, which begins the first weekend of October. Da unionesarda.it