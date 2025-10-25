biffoni va da gori e critica il vertice senza dibattito

Parla alle 20 con cinque minuti a disposizione "ma potrei parlare fino alle una di notte" esordisce l’ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, recordman delle preferenze alle ultime Regionali. Un lungo appluso lo accoglie a Milano (all’iniziativa ’Crescere: competitività, salari, welfare, sicurezza, Europa. Il contributo dei riformisti Pd’) e con sintesi sottolinea un certo smarrimento: "Dove è finito il partito nato con il congresso del 2007 a Firenze? Dove sono finite le tante sensibilità? Ero abituato al confronto, alle posizioni che possono divergere, ma che hanno tutte la possibilità di essere discusse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

