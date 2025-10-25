Biffoni va da Gori E critica il vertice senza dibattito
Parla alle 20 con cinque minuti a disposizione "ma potrei parlare fino alle una di notte" esordisce l’ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, recordman delle preferenze alle ultime Regionali. Un lungo appluso lo accoglie a Milano (all’iniziativa ’Crescere: competitività, salari, welfare, sicurezza, Europa. Il contributo dei riformisti Pd’) e con sintesi sottolinea un certo smarrimento: "Dove è finito il partito nato con il congresso del 2007 a Firenze? Dove sono finite le tante sensibilità? Ero abituato al confronto, alle posizioni che possono divergere, ma che hanno tutte la possibilità di essere discusse. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
La rielezione di Eugenio Giani riporta Prato in primo piano nella politica regionale oltre le migliori previsioni. L'ex sindaco Matteo Biffoni ben oltre le 20.000 preferenze personali. A destra, brilla Chiara La Porta. I due big degli opposti schieramenti ospiti in studi - facebook.com Vai su Facebook
Biffoni va da Gori. E critica il vertice senza dibattito - Parla alle 20 con cinque minuti a disposizione "ma potrei parlare fino alle una di notte" esordisce l’ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, recordman delle preferenze alle ultime Regionali. Come scrive lanazione.it