Bici in Comune a Bergamo si pedala verso città più sicure e sostenibili

Bergamonews.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sala consiliare di Palazzo Frizzoni, cuore istituzionale della città, ha accolto venerdì mattina la conferenza di presentazione di “Bici in Comune – Nuovi percorsi ciclabili sicuri e sostenibili”, il progetto promosso da Sport e Salute, dal Dipartimento per lo Sport e da Anci per favorire la mobilità dolce e diffondere una cultura ciclistica più consapevole. A dare il via alla conferenza è stata Marcella Messina, assessora alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, che ha spiegato come la scelta del luogo non fosse casuale: “Abbiamo scelto di ospitare questo incontro nella sala consiliare perché è qui che si prendono le decisioni comunali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

bici in comune a bergamo si pedala verso citt224 pi249 sicure e sostenibili

© Bergamonews.it - “Bici in Comune”, a Bergamo si pedala verso città più sicure e sostenibili

Leggi anche questi approfondimenti

BERGAMO, TAPPA DEL PROGETTO ‘BICI IN COMUNE’ CON 91 AMMINISTRAZIONI (2) - “Bici in Comune – ha detto da parte sua la sindaca di Bergamo Elena Carnevali – fa parte di una strategia finalizzata a modificare le abitudini di mobilità e incentivare gli spostame ... Come scrive 9colonne.it

Biciclette a Bergamo, la BiGi cresce ancora: cinque nuove stazioni per il bike sharing e in arrivo altri 28 mezzi - La decisione è contenuta in una delibera approvata nei giorni scorsi dalla ... Scrive bergamo.corriere.it

bici comune bergamo pedalaRacconigi protagonista a Bergamo con il progetto "Bike & More" premiato da Bici in Comune - 220 euro per 150 km di nuovi itinerari ciclabili nella "Piana dei 4 Fiumi" ... Scrive targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Bici Comune Bergamo Pedala