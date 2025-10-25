Bici in Comune a Bergamo si pedala verso città più sicure e sostenibili
La sala consiliare di Palazzo Frizzoni, cuore istituzionale della città, ha accolto venerdì mattina la conferenza di presentazione di “Bici in Comune – Nuovi percorsi ciclabili sicuri e sostenibili”, il progetto promosso da Sport e Salute, dal Dipartimento per lo Sport e da Anci per favorire la mobilità dolce e diffondere una cultura ciclistica più consapevole. A dare il via alla conferenza è stata Marcella Messina, assessora alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, che ha spiegato come la scelta del luogo non fosse casuale: “Abbiamo scelto di ospitare questo incontro nella sala consiliare perché è qui che si prendono le decisioni comunali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
