Bibi Bellucci la passione per volley la Roma e gli studi in Giurisprudenza | chi era la 20enne uccisa da una gara clandestina a Roma

Era una serata felice come altre quella di venerdì scorso in cui Beatrice «Bibi» Bellucci ha perso la vita a 20 anni. Lei con la gara clandestina in corso lo scorso venerdì alle 22 sulla via Cristoforo Colombo a Roma non c’entrava nulla. Era a bordo di una Mini Cooper, diretta in centro con una sua amica, sopravvissuta ma ancora in prognosi riservata al San Camillo. Bellucci è stata travolta lungo l’arteria a grande scorrimento di Roma da una Bmw 123 di due ragazzi, impegnati in una gara clandestina con un’altra vettura, secondo li racconto dei testimoni che hanno anche visto dileguarsi la folla di giovani spettatori subito dopo l’impatto. 🔗 Leggi su Open.online

