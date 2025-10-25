Bibbi rispondeva sempre l’allarme nella notte dell’incidente a Roma
(Adnkronos) – Si chiamava Beatrice Bellucci la ragazza di 20 anni morta nell'incidente mortale avvenuto ieri intorno alle 22 su via Cristoforo Colombo, a Roma. Il padre Andrea questa notte si è preoccupato vedendo che la figlia non rispondeva al cellulare, cosa che non era solita fare. La giovane, che viveva all'Infernetto, studiava giurisprudenza a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
