Bianconeri caccia al blitz | | Sappiamo che sarà tosta

Nel giorno dell’attesissimo derby di Serie C tra Ascoli e Samb, l’Atletico Ascoli domani sarà di scena a Chieti per una sfida altrettanto importante. I bianconeri del Patron Graziano Giordani, infatti, saranno di scena nello ‘storico’ stadio ‘Guido Angelini’ per affrontare i neroverdi abruzzesi. Archiviata con amarezza la Coppa Italia dopo la sconfitta ad Ancona che ha decretato l’eliminazione della compagine ascolana, ora sarà necessario concentrarsi sul campionato e dare continuità alla rimonta iniziata la settimana scorsa con tre vittorie consecutive dopo le altrettante sconfitte. Un ko amaro perché come avvenuto in campionato contro i dorici, l’Atletico Ascoli al ‘Del Conero’ non ha demeritato e ha sfiorato più volte il gol senza riuscirci, colpendo anche un clamoroso palo con Forgione poco prima della rete del vantaggio dei biancorossi di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

