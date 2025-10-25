Tempo di lettura: 2 minuti Dolore e orgoglio si mescolano nelle parole di Raffaele Biancolino dopo il pesante 0-4 incassato dall’Avellino contro lo Spezia. Il tecnico biancoverde salva solo un’immagine: quella della squadra sotto la curva al termine della gara. “Vale tanto – ha ammesso – ma questo risultato mi fa male. Il segnale lanciato dai tifosi è importante, deve darci nuova energia per rialzarci subito”. Biancolino ha poi commentato la prova dei suoi: “Il primo tempo è stato equilibrato, poi l’espulsione ha cambiato tutto. In inferiorità numerica abbiamo concesso troppo e, se lasci mezzo metro, gli avversari ti puniscono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Biancolino: “Mi fa male questo risultato, ma la squadra e i tifosi restano la mia forza”