Bianchi | Il mercato del Napoli non conta non sono robot Oggi contro l’Inter mi aspetto questo

Internews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Ottavio Bianchi, ex allenatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ottavio Bianchi ha parlato a Libero   in vista di  Napoli Inter. NAPOLI INTER – «Per il Napoli è la partita ideale per voltare pagina anche se il ko olandese ha fatto molto male». IL TRACOLLO CONTRO IL PSV – «Però lo sport è questo, voi continuate a meravigliarvi di tutto ma può succedere di perdere in quel modo. Un cazzotto simile fa perdere i sensi, ma poi ti rialzi e impari da quel pugno. Male la difesa, male il centrocampo, male l’attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com

bianchi il mercato del napoli non conta non sono robot oggi contro l8217inter mi aspetto questo

© Internews24.com - Bianchi: «Il mercato del Napoli non conta, non sono robot. Oggi contro l’Inter mi aspetto questo»

Approfondisci con queste news

bianchi mercato napoli contaBianchi: “A Conte fatto gran mercato? E che significa, non sono robot. Oggi con l’Inter…” - Ottavio Bianchi, ex allenatore, intervenuto ai microfoni di Libero, ha parlato così in vista della grande sfida tra Napoli e Inter ... Si legge su msn.com

bianchi mercato napoli contaBianchi: "Affrontare l'Inter darà una mano a Conte! Nessun dramma, si può perdere..." - Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Dopo una batosta del genere, la partita di campionato è già preparata ... Segnala tuttonapoli.net

Bianchi: "Il Napoli sarà protagonista anche in Europa. Paragoni con me? Mi spiace per Conte" - In una intervista concessa al Mattino, l'ex allenatore azzurro Ottavio Bianchi ha parlato così della squadra della sua vita: "Il Napoli sarà protagonista anche in Europa perché si è attrezzato per ... Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Bianchi Mercato Napoli Conta