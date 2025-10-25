Bianchi | Il mercato del Napoli non conta non sono robot Oggi contro l’Inter mi aspetto questo

Inter News 24 Le parole di Ottavio Bianchi, ex allenatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ottavio Bianchi ha parlato a Libero in vista di Napoli Inter. NAPOLI INTER – «Per il Napoli è la partita ideale per voltare pagina anche se il ko olandese ha fatto molto male». IL TRACOLLO CONTRO IL PSV – «Però lo sport è questo, voi continuate a meravigliarvi di tutto ma può succedere di perdere in quel modo. Un cazzotto simile fa perdere i sensi, ma poi ti rialzi e impari da quel pugno. Male la difesa, male il centrocampo, male l’attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bianchi: «Il mercato del Napoli non conta, non sono robot. Oggi contro l’Inter mi aspetto questo»

Approfondisci con queste news

MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E DEI PRODOTTI TIPICI DI MONTOPOLI A partire dalle 12 di domani sabato 25 ottobre e per tutta la due giorni in piazza 2 Giugno (dietro il palazzo comunale) saranno visitabili gli stand Tartufi e sapori. Chi sono - facebook.com Vai su Facebook

Bianchi: “A Conte fatto gran mercato? E che significa, non sono robot. Oggi con l’Inter…” - Ottavio Bianchi, ex allenatore, intervenuto ai microfoni di Libero, ha parlato così in vista della grande sfida tra Napoli e Inter ... Si legge su msn.com

Bianchi: "Affrontare l'Inter darà una mano a Conte! Nessun dramma, si può perdere..." - Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Dopo una batosta del genere, la partita di campionato è già preparata ... Segnala tuttonapoli.net

Bianchi: "Il Napoli sarà protagonista anche in Europa. Paragoni con me? Mi spiace per Conte" - In una intervista concessa al Mattino, l'ex allenatore azzurro Ottavio Bianchi ha parlato così della squadra della sua vita: "Il Napoli sarà protagonista anche in Europa perché si è attrezzato per ... Riporta tuttomercatoweb.com