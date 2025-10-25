Bianca Santoro e Peppone Calabrese testimonial di Active Abruzzo la manifestazione di Cna che promuove il turismo esperenziale

Un’alleanza strategica per l’Abruzzo del turismo di qualità, che cerca di conquistare nuovi mercati e crescere nelle presenze. È la sintesi delle prime due giornate dell’edizione 2025 di Active Abruzzo, la manifestazione organizzata dalla Cna per promuovere la vacanza attiva e il turismo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

