Dopo essersi esibita sul palco del San Marino Song Contest, dove ha presentato il brano "Testacoda", Bianca Atzei si mette in giuria. Alla 38a edizione di Percoto Canta,. 🔗 Leggi su Leggo.it

Bianca Atzei, la (presunta) rottura con Stefano Corti, l'operazione al cuore e l'aborto: «Prima di Noa Alexander ho perso un bimbo. Mi è caduto il mondo addosso»

