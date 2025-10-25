Biagioni e il futuro del Pd | Giani un assessorato a Prato Sì alle primarie di coalizione

Un assessorato regionale per Prato. Sì alle primarie di coalizione, ma prima il congresso del Pd pratese dove il segretario Marco Biagioni non si presenta pronto all’addio. Segretario Biagioni, il Pd rispetto al 2020 è passato nel collegio pratese da 38.538 voti a 33.705 e in città da 28.008 a 25.440. Certo la percentuale è aumentata a fronte di una minore partecipazione, ma non si può parlare di vittoria. "Il Pd non solo regge, ma vince le elezioni raggiungendo il 41%. Prato si conferma uno dei pilastri del centrosinistra in Toscana. È un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni e alla credibilità di un partito che ha saputo ascoltare, costruire e rappresentare il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

