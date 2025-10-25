Berti | Zero dubbi su Chivu Poi la stoccata a Inzaghi

L’ex centrocampista nerazzurro Nicola Berti, icona dell’Inter anni ’90, è tornato a parlare della sua ex squadra e della super sfida contro il Napoli, in programma questa sera al “Maradona”. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex numero 8 ha raccontato sensazioni, ricordi e soprattutto la fiducia totale nel progetto di Cristian Chivu, tecnico che a suo dire ha già impresso la propria identità a un gruppo in stato di grazia. Berti non ha dubbi: l’Inter è la squadra più completa del campionato. “Ero sicurissimo che la squadra sarebbe decollata, anche dopo le sconfitte con Udinese e Juventus. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

