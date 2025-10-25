Berti | Io e Matthaus rimontammo il Napoli e feci il gesto dell' ombrello a tutto San Siro

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex mezzala nerazzurra: "Susic elegante, Zielinski sta tornando quello di una volta. E finalmente un tecnico che non cambia solo dopo il 60’.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

