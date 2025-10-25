Berti è certo | Bisogna approfittare della sofferenza del Napoli l’Inter è la più forte! Chivu? Mai avuto dubbi fa una cosa che non vedevo da tempo Poi svela l’aneddoto che lo lega al tecnico romeno
Inter News 24 L’ex centrocampista dell’Inter, Nicola Berti, ha voluto dire la sua in vista del big match di oggi pomeriggio contro il Napoli. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione di Napoli Inter di oggi pomeriggio, l’ex centrocampista nerazzurro Nicola Berti ha presentato così la sfida del Maradona elogiando Chivu e alcuni singoli nerazzurri. NAPOLI INTER – « Guarderò la partita in un Inter Club a Cuneo, ma vorrei essere li con Lautaro e gli altri anche solo per vivere l’attesa: sono momenti unici che mi mancano ancora adesso. Questa sfida poi sarà speciale. Perché l’ultimo scudetto lo abbiamo buttato via noi, perché l’Inter sta benissimo, perché bisogna approfittare del Napoli che soffre il doppio impegno con la Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com
