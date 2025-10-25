Berti | De Bruyne ha un’intelligenza calcistica fuori dal comune saprà adattarsi al Napoli

Nicola Berti, storico centrocampista dell’Inter, ricorda le sfide indimenticabili contro il Napoli e dice la sua sul big match di scena oggi alle 18:00 al Maradona. Le parole di Berti. Nicola, lei ha vissuto molte battaglie Inter-Napoli negli Anni ’80, ma al Napoli ha segnato solo una volta, nel ’95 al Maradona. Che ricordo ha? «Alt, io al Napoli di gol ne ho fatto un altro molto più importante, nella partita in cui diventammo campioni d’Italia a San Siro nel 1989. Tiro al volo all’incrocio deviato da Fusi, pareggiamo dopo il vantaggio di Careca e poi Matthäus fa il 2-1. Per le regole assurde di allora diedero autorete, ma quel tiro andava in porta lo stesso eh. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Berti: «De Bruyne ha un’intelligenza calcistica fuori dal comune, saprà adattarsi al Napoli».

