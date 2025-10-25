Bergomi su Napoli Inter | Difficile fare pronostici c’è una cosa da ricordare su Conte

Inter News 24 Le parole di Beppe Bergomi, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. È difficile fare un pronostico su Napoli Inter, ma, come sottolinea Beppe Bergomi, il morale delle due squadre che arrivano alla sfida del Maradona è agli antipodi. L’ex difensore dell’Inter, intervistato da Sky Sport, ha analizzato il confronto con uno sguardo lucido, evidenziando come il Napoli stia vivendo un momento di difficoltà dopo alcune delusioni, mentre l’Inter arriva con un morale decisamente più alto. Nonostante ciò, Bergomi ha spiegato che ogni partita, soprattutto un big match come questo, ha sempre il suo incerto equilibrio, dove la forma del momento può essere messa in discussione. 🔗 Leggi su Internews24.com

