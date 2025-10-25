Bergomi su Napoli Inter | Difficile fare pronostici c’è una cosa da ricordare su Conte
Inter News 24 Le parole di Beppe Bergomi, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. È difficile fare un pronostico su Napoli Inter, ma, come sottolinea Beppe Bergomi, il morale delle due squadre che arrivano alla sfida del Maradona è agli antipodi. L’ex difensore dell’Inter, intervistato da Sky Sport, ha analizzato il confronto con uno sguardo lucido, evidenziando come il Napoli stia vivendo un momento di difficoltà dopo alcune delusioni, mentre l’Inter arriva con un morale decisamente più alto. Nonostante ciò, Bergomi ha spiegato che ogni partita, soprattutto un big match come questo, ha sempre il suo incerto equilibrio, dove la forma del momento può essere messa in discussione. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
$NapoliInter da tripla per $Bergomi: "Può succedere di tutto, le squadre di $Conte reagiscono nei momenti negativi" - X Vai su X
Bergomi analizza il Napoli: “Senza Rrahmani manca equilibrio, Conte si fida di Juan Jesus” Durante Sky Calcio Club, l’ex difensore e bandiera dell’Inter, Beppe Bergomi, ha offerto la sua lettura sul momento del Napoli, sottolineando il peso dell’assenza di - facebook.com Vai su Facebook
Il doppio ex Milanese: "Il Napoli ancora senza identità, ma stasera lo vedo bene. Vi spiego" - Il doppio ex di Napoli e Inter, Mauro Milanese, ha parlato del big match di stasera a Tuttomercatoweb: “Napoli- Si legge su tuttonapoli.net
Napoli-Inter da tripla per Bergomi: "Può succedere di tutto, le squadre di Conte reagiscono nei momenti negativi" - Inter, anche se il morale con cui le due squadre arrivano alla sfida del Maradona sono agli antipodi. msn.com scrive
"Napoli sempre da Scudetto? Non lo so...", a Sky Calcio Club si parla di favorite - "Allegri quando è in testa alla classifica è difficile scalzarlo. Segnala tuttonapoli.net