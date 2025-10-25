Bergarè 2025 | sabato tra cultura gusto e musica con lo show Arrivano i nostri

La giornata di sabato sarà all’insegna dell’approfondimento, del gusto e dell’intrattenimento.Al Castello Aragonese, dalle 10:00, spazio alla mostra “Nel mondo del Bergamotto” curata dall’Accademia di Belle Arti e al progetto laboratoriale realizzato dagli studenti del liceo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

