Bergamo, 25 ottobre 2025 – Un nuovo bosco urbano composto da 250 piante pensato per ridurre le emissioni, agire da filtro contro lo smog e rafforzare la connessione ecologica del territorio. Sorgerà nel quartiere cittadino di Loreto, accanto alla trafficatissima strada statale Briantea percorsa ogni giorno da migliaia di mezzi. La Giunta comunale ha approvato un protocollo d’intesa tra Comune di Bergamo e la Cooperativa di Comunità di Stezzano per la realizzazione del Bosco della Comunità. L’iniziativa nasce in occasione del 50° anniversario della cooperativa, che ha scelto di celebrare questo traguardo donando alberi e arbusti a diversi Comuni della zona, con l’obiettivo di creare un vero e proprio “bosco diffuso”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, arriva il Bosco della Comunità: barriera verde anti-smog nel quartiere Loreto