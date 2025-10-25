Beppe Marotta ha parlato prima della sfida Napoli-Inter e ha chiuso le porte sull’allenatore Cristian Chivu. Ecco cosa ha detto. Il Presidente dei nerazzurri è pronto per una sfida importantissima, diventa interessante andare ad approfondire alcune delle sue parole prima della gara. (ANSA) tvplay.it Ecco le sue parole a Dazn: “L’atmosfera è straordinaria per questa gara contro il Napoli. Devo sottolineare, e non è un alibi, che Chivu ha disputato la prima partita appena conclusa la precedente visto che abbiamo fatto il Mondiale. Non abbiamo potuto fare una preparazione normale e alcune situazioni non sono state affrontate con una logica temporale. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Beppe Marotta sull’allenatore chiude le porte: ecco cosa ha detto