Benevento 5 inarrestabile | cinque vittorie di fila

Tempo di lettura: 3 minuti Il GG Team Wear Benevento 5 inanella la quinta vittoria in altrettanti incontri e continua a guidare il girone B di A2 élite. Al PalaTedeschi i giallorossi rispondono all’immediato vantaggio dell’ Italpol con Morgade grazie a Luquinhas prima del duplice fischio, poi grazie a Rafinha a 21? dal termine e dopo aver colpito ben tre legni nel corso della gara. Il risultato recita 2-1. Martedì sfida interna alla Feldi Eboli per i trentaduesimi di Coppa Divisione, sabato prossimo la trasferta sul campo del Sulmona nella sesta di campionato. BOTTA E RISPOSTA – Coach Scarpitti deve fare a meno ancora di Volonnino e sceglie Montefalcone, Rafinha, Renoldi, Abdala e Caruso nel quintetto di partenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

