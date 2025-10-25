Belve dal 28 ottobre con Belen Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo

Ildifforme.it | 25 ott 2025

Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo saranno le ospiti della prima puntata di Belve, dal 28 ottobre su Rai 2. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

belve dal 28 ottobre con belen isabella rossellini e rita de crescenzo

© Ildifforme.it - Belve, dal 28 ottobre, con Belen, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo

