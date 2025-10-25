Belve 2025 le ospiti delle prima puntata | Isabella Rossellini Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apartire da martedì 24 ottobre 2025, su Rai2 torna Belve con la sua sesta stagione, a cui seguirà anche lo spin off di Belve Crime. Francesca Fagnani per la prima puntata ha intervistato tre donne, diversissime l'una dall'altra: chi sono le tre ospiti. In studio, poi, ci sarà anche Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

belve 2025 ospiti primaBelve 2025, le ospiti delle prima puntata: Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo - Martedì 28 ottobre riparte Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani ... Si legge su fanpage.it

belve 2025 ospiti primaSvelati gli ospiti della prima puntata di Belve! - La nuova stagione di Belve torna su Rai 2 dal 28 ottobre, con una puntata tutta al femminile. Segnala novella2000.it

belve 2025 ospiti primaBelve nuova stagione 2025, gli ospiti. Ecco chi sono - Le anticipazioni sugli ospiti della nuova stagione di Belve, tra volti iconici e rivelazioni su Maria De Filippi. Da napolike.it

Cerca Video su questo argomento: Belve 2025 Ospiti Prima