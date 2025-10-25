Bellone tra camice e diagnosi | il mieloma in un e-book
Da oggi arriva su Amazon l’e-book “Il mio viaggio con il mieloma” di Alberto Bellone, medico che racconta la propria battaglia con una voce limpida e coinvolgente. Un testo diretto, denso di umanità, che apre uno spazio di comprensione reciproca tra chi cura e chi affronta la diagnosi, disponibile anche su Kindle Unlimited. Un invito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
“Il mio viaggio con il mieloma” di Alberto Bellone da oggi su Amazon, disponibile con Kindle unlimited - “Il mio viaggio con il mieloma” di Alberto Bellone da oggi su Amazon, disponibile con Kindle unlimited ... Riporta politicamentecorretto.com
Ematologo Cavo: "In Italia 6mila diagnosi di mieloma multiplo all'anno" - "Il mieloma multiplo è un tumore del midollo osseo, più specificatamente dei linfociti e delle plasmacellule. Scrive notizie.tiscali.it
Mieloma multiplo. Trapianto autologo terapia più efficace per i pazienti giovani con diagnosi precoce. Una ricerca italia su Lancet Haematologya. A colloquio con Angelo Palmas - L’obiettivo dello studio era confrontare l’utilizzo della chemioterapia ad alte dosi e il successivo trapianto autologo con l’impiego combinato di chemioterapia convenzionale con dei farmaci di nuova ... Si legge su quotidianosanita.it