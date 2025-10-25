Non di solo pane vive l’uomo. La frase prosegue e va in tutt’altra direzione, ma cogliamo in ogni caso l’assist del Vangelo per plaudire al salone ‘Beauty for a Better Life’, l’iniziativa promossa alla casa di accoglienza per senzatetto 'Enzo Jannacci’. I cittadini in difficoltà potranno usufruire di servizi di taglio e acconciatura, oltre a ricevere prodotti essenziali per l'igiene e la bellezza personale. Che non saranno beni di prima necessità, come appunto il pane o i vestiti, oppure una casa, ma anche sentirsi bene e prendersi cura della propria persona ha un valore sociale, non meramente estetico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bellezza sociale