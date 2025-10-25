Belchicken il fast food di pollo fritto famoso in tutta Europa ha aperto il primo ristorante in Italia a Torino
Soon Italy. Presto in Italia. L'annuncio dell'espansione di Belchicken nel nostro Paese risale al settembre del 2024. Qualche giorno fa è stata proprio Torino ad accogliere il fast food di pollo fritto che sta diventando sempre più famoso in tutta Europa.Belchicken, catena di ristoranti nata in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
