Beautiful notte sulla scogliera | Steffy si difende Sheila crolla

Sbircialanotizia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 27 ottobre all’1 novembre 2025, alle 13:45 su Canale 5, la soap mette in scena una notte che spacca il respiro. Steffy reagisce all’irruzione di Sheila e la colpisce. Da quel gesto nascono lacrime, interrogativi, un’indagine e la distanza dolorosa di Finn. Una settimana che chiede coraggio, senza sconti. Una settimana che sconvolge gli . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

