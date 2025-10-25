Beautiful anticipazioni | Steffy distrugge Hope Thomas se ne va segreti esplosivi in arrivo

Scopri cosa succede nelle prossime puntate di Beautiful: Steffy manipola Thomas, Hope resta sola, Ridge e Brooke si scontrano e Luna nasconde un segreto pronto a esplodere. Un uragano sta per abbattersi su Beautiful. Il clima si fa teso, le alleanze si spezzano e le maschere iniziano a cadere. Al centro del ciclone? Steffy Forrester. Decisa a riprendersi il controllo, si muove come una stratega implacabile: prende Thomas per il cuore e lo spinge a mollare Hope. E lui, diviso e vulnerabile, cede. Hope crolla. Il suo mondo si sgretola quando Thomas le volta le spalle. Ma non è finita: anche Douglas, il piccolo che ha cresciuto come un figlio, fa le valigie per seguire il padre. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

