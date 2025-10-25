Beautiful anticipazioni | Steffy distrugge Hope Thomas se ne va segreti esplosivi in arrivo
Scopri cosa succede nelle prossime puntate di Beautiful: Steffy manipola Thomas, Hope resta sola, Ridge e Brooke si scontrano e Luna nasconde un segreto pronto a esplodere. Un uragano sta per abbattersi su Beautiful. Il clima si fa teso, le alleanze si spezzano e le maschere iniziano a cadere. Al centro del ciclone? Steffy Forrester. Decisa a riprendersi il controllo, si muove come una stratega implacabile: prende Thomas per il cuore e lo spinge a mollare Hope. E lui, diviso e vulnerabile, cede. Hope crolla. Il suo mondo si sgretola quando Thomas le volta le spalle. Ma non è finita: anche Douglas, il piccolo che ha cresciuto come un figlio, fa le valigie per seguire il padre. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Argomenti simili trattati di recente
Domani, nel sabato di , Ridge non avrà alcuna pietà verso la "defunta" Sheila! Ecco cosa accadrà nella puntata del : -->> https://www.tvsoap.it/2025/10/beautiful-anticipazioni-25-ottobre-2025-trama/ - facebook.com Vai su Facebook
#beautiful #anticipazioni DEKE nuovo stilista della Hope for the future - X Vai su X
Beautiful, spoiler al 1/11: Finn è scosso dalla morte di Sheila e irritato verso Steffy - Nelle puntate in onda dal 27 ottobre all'1 novembre, Finnegan manifesterà una certa insofferenza verso Steffy a causa della morte di Sheila ... Riporta it.blastingnews.com
Beautiful, anticipazioni dal 27 ottobre al 1° novembre 2025: Sheila muore, Steffy sotto shock - Le anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 27 ottobre al 1° novembre 2025 raccontano una serie di eventi drammatici che sconvolgeranno per sempre gli equilibri della soap. Si legge su spettegolando.it
Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 ottobre 2025: Steffy deve difendersi... stavolta da suo marito! - Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Canale5. Come scrive msn.com