Beautiful anticipazioni dal 27 ottobre al 1° novembre | Finn confuso dalla morte di Sheila

© US Mediaset La confusione di Finn sarà al centro della scena nei prossimi episodi di Beautiful. Nonostante tutto il male che ha fatto alla sua famiglia, il giovane medico si mostrerà decisamente turbato dalla morte della madre biologica Sheila Carter, uccisa per legittima difesa dalla moglie Steffy, e non saprà bene da che parte stare. Maggiori info su quello che accadrà nelle  anticipazioni  che seguono.  Beautiful  è in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da lunedì 27 ottobre a sabato 1° novembre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

