Beatrice Venezi insulti personali e bestemmie sui social de La Fenice Il teatro chiude ai commenti | I più pesanti sono stati fotografati

Il Teatro La Fenice di Venezia prova a mettere un argine alla bufera che da giorni accompagna il nome di Beatrice Venezi, nominata direttrice musicale della Fondazione. Dopo settimane di polemiche e insulti, la direzione ha deciso di limitare i commenti sui social. Saranno cancellati tutti quelli «offensivi, volgari o non attinenti ai post pubblicati», come riporta il Corriere. La misura è stata adottata dopo che, sotto i post dedicati alle attività del teatro, erano comparsi centinaia di messaggi denigratori, compresi insulti personali e bestemmie rivolte alla musicista. «Non si tratta di censura – spiegano dalla Fenice – ma di un modo per evitare che la discussione degeneri». 🔗 Leggi su Open.online
