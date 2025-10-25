Beatrice Venezi insulti personali e bestemmie sui social de La Fenice Il teatro chiude ai commenti | I più pesanti sono stati fotografati

Open.online | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro La Fenice di Venezia prova a mettere un argine alla bufera che da giorni accompagna il nome di  Beatrice Venezi, nominata direttrice musicale della Fondazione. Dopo settimane di polemiche e insulti, la direzione ha deciso di  limitare i commenti sui social. Saranno cancellati tutti quelli «offensivi, volgari o non attinenti ai post pubblicati», come riporta il Corriere. La misura è stata adottata dopo che, sotto i post dedicati alle attività del teatro, erano comparsi  centinaia di messaggi denigratori, compresi insulti personali e bestemmie rivolte alla musicista. «Non si tratta di censura – spiegano dalla Fenice – ma di un modo per evitare che la discussione degeneri». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

beatrice venezi insulti personaliBeatrice Venezi, insulti personali e bestemmie sui social de La Fenice. Il teatro chiude ai commenti: «I più pesanti sono stati fotografati» - Il teatro veneziano corre ai ripari dopo le valanghe di messaggi contro la direttrice Beatrice Venezi. Riporta msn.com

beatrice venezi insulti personaliAttacchi a Beatrice Venezi, la Fenice limita i commenti sui social: «No a offese e prese di posizione non legate ai post» - La direttrice lascia Buenos Aires, interrogazione M5s. corrieredelveneto.corriere.it scrive

Il Teatro dell'assurdo: La Fenice sciopera contro Beatrice Venezi per sgarbo ideologico - Il Teatro dell'assurdo: La Fenice sciopera contro Beatrice Venezi per sgarbo ideologico. Segnala tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Beatrice Venezi Insulti Personali