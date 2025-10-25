Beatrice Bellucci travolta e uccisa a 20 anni per una gara di velocità a Roma la follia sulla Cristoforo Colombo | operata l’amica in auto con lei
È morta travolta da una delle due coinvolte in una gara clandestina su via Cristoforo Colombo a Roma Beatrice Bellucci, 20 anni. La tragedia è avvenuta nella serata di venerdì 24 ottobre all’altezza di piazza dei Navigatori, dove Bellucci ha perso la vita nello schianto tra due auto: una Bmw Serie 1 e una Mini Cooper. Altri tre giovani sono rimasti feriti. La berlina è finita contro lo spartitraffico in cemento, perdendo tre delle quattro ruote per la violenza dell’impatto, mentre la Mini si è schiantata contro il tronco di un pino. L’ipotesi della gara clandestina. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, poco dopo le 22 almeno due, forse tre auto erano coinvolte in una gara di velocità clandestina sulle corsie dell’arteria ad alto scorrimento in direzione centro. 🔗 Leggi su Open.online
