Beatrice Bellucci morta nell’incidente sulla Colombo a Roma | il ricordo sui social

(Adnkronos) – Con il passare delle ore cresce il cordoglio sui social per Beatrice Bellucci, la ventenne morta ieri sera nell'incidente stradale su via Cristoforo Colombo. "In un momento di profonda tristezza, l'Università Roma Tre si unisce al dolore della famiglia e degli amici di Beatrice Bellucci, la studentessa di Giurisprudenza che ha tragicamente perso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Stava andando in centro con una sua amica, al volante della Mini, per trascorrere un'altra serata spensierata come quella precedente Beatrice Bellucci, 20 anni, è la vittima della micidiale carambola fra auto su via Cristoforo Colombo alle 22 di venerdì, quand - facebook.com Vai su Facebook

$beatrice bellucci morta, il legame con la pallavolo: il papà fondatore della $roma volley e il fratello ex collaboratore - X Vai su X

Beatrice Bellucci morta, studentessa di legge e tifosa della Roma: chi era vittima dell'incidente sulla Colombo - Si chiamava Beatrice Bellucci la ragazza di 20 morta nell'incidente di ieri a Roma, su via Cristoforo Colombo. Lo riporta ilmessaggero.it

Chi era Beatrice Bellucci, 20enne morta nell'incidente sulla Colombo a Roma: ipotesi gara tra auto - Beatrice Bellucci, 20 anni, studentessa e sportiva, ha perso la vita in un incidente sulla Colombo. Segnala tag24.it

Beatrice Bellucci, morta nell’incidente sulla Colombo a Roma: il ricordo sui social - (Adnkronos) – Con il passare delle ore cresce il cordoglio sui social per Beatrice Bellucci, la ventenne morta ieri sera nell’incidente stradale su via Cristoforo Colombo. Scrive sassarinotizie.com