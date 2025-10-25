Beatrice Bellucci morta nell’incidente sulla Colombo a Roma | il ricordo sui social

(Adnkronos) – Con il passare delle ore cresce il cordoglio sui social per Beatrice Bellucci, la ventenne morta ieri sera nell'incidente stradale su via Cristoforo Colombo. "In un momento di profonda tristezza, l'Università Roma Tre si unisce al dolore della famiglia e degli amici di Beatrice Bellucci, la studentessa di Giurisprudenza che ha tragicamente perso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

