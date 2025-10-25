Beatrice Bellucci | l' ipotesi non confermata della gara e l' alta velocità cosa sappiamo dell' incidente mortale

Lo stridio dei freni, poi l'impatto. Quindi il rumore di un'auto che si ribaltava e di un'altra che si accartocciava contro un albero. Poi le urla, tante. Beatrice Bellucci, per gli amici ‘Bibbi’, aveva 20 anni. Era a bordo della Mini Cooper che è finita contro un pino sulla via Cristoforo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Stava andando in centro con una sua amica, al volante della Mini, per trascorrere un'altra serata spensierata come quella precedente Beatrice Bellucci, 20 anni, è la vittima della micidiale carambola fra auto su via Cristoforo Colombo alle 22 di venerdì

Beatrice Bellucci: l'ipotesi (non confermata) della gara e l'alta velocità, cosa sappiamo dell'incidente mortale - La polizia locale setaccerà le telecamere che puntano sulla strada, anche quella di un semaforo.

Chi era Beatrice Bellucci, 20enne morta nell'incidente sulla Colombo a Roma: ipotesi gara tra auto - Beatrice Bellucci, 20 anni, studentessa e sportiva, ha perso la vita in un incidente sulla Colombo.

Beatrice Bellucci muore a 20 anni nello scontro tra una Mini e una Bmw, tre feriti. Ipotesi corsa clandestina - La studentessa universitaria era seduta sul sedile passeggero della Mini, guidata da un'amica.