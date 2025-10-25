Beatrice Bellucci la passione per la Roma e gli studi da avvocato | chi era la 20enne morta nell’incidente
Roima, 25 ottobre 2025 – Aveva compiuto vent'anni a marzo, Beatrice Bellucci, 20 anni, la giovane morta nell'incidente stradale avvenuto ieri sera in via Cristoforo Colombo, a Roma, che ha visto coinvolta anche un'altra auto. Proprio quella che ad alta velocità avrebbe urtato la vettura con a bordo la vittima. Il tifo per la Roma, la passione per la pallavolo e il futuro da giurista, in una vita che aveva d'avanti. Beatrice studiava giurisprudenza, come aveva fatto sapere anche nella biografia del suo profilo Instagram che usava, come tanti, per raccontare le sue giornate, tra il mare della Sardegna, dove aveva trascorso le vacanze, e la città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
“Aveva solo 20 anni. Una vita davanti.” Aveva solo 20 anni. Si chiamava Beatrice Bellucci. Un nome che ora riempie il silenzio, un volto che non si dimentica più. Era una ragazza piena di vita, con gli occhi che parlavano di futuro, con i sogni ancora da scriv - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla Colombo, morta Beatrice Bellucci: aveva 20 anni. Lo scontro tra le auto e la gara di velocità: cosa sappiamo - X Vai su X
Beatrice Bellucci, la passione per la Roma e gli studi da avvocato: chi era la 20enne morta nell’incidente - L’ultimo post ieri all'ora di pranzo, dal Caffè Bulgari, a piazza Augusto Imperatore ... Segnala quotidiano.net
Beatrice Bellucci, studentessa di legge e tifosa della Roma: chi era la 20enne morta nell'incidente sulla Colombo - Si chiamava Beatrice Bellucci la ragazza di 20 morta nell'incidente di ieri a Roma, su via Cristoforo Colombo. Secondo ilmessaggero.it
Roma, incidente sulla Colombo: Beatrice Bellucci morta a 20 anni, feriti tre giovani. Ipotesi gara tra auto - Una ragazza di 20 anni deceduta e altri tre giovanissimi feriti, due dei quali in gravissime condizioni. Lo riporta ilmattino.it