Beatrice Bellucci la passione per la Roma e gli studi da avvocato | chi era la 20enne morta nell’incidente

Roima, 25 ottobre 2025 – Aveva compiuto vent'anni a marzo, Beatrice Bellucci, 20 anni, la giovane morta nell'incidente stradale avvenuto ieri sera in via Cristoforo Colombo, a Roma, che ha visto coinvolta anche un'altra auto. Proprio quella che ad alta velocità avrebbe urtato la vettura con a bordo la vittima. Il tifo per la Roma, la passione per la pallavolo e il futuro da giurista, in una vita che aveva d'avanti. Beatrice studiava giurisprudenza, come aveva fatto sapere anche nella biografia del suo profilo Instagram che usava, come tanti, per raccontare le sue giornate, tra il mare della Sardegna, dove aveva trascorso le vacanze, e la città.

