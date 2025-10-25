Beatrice Bellucci la passione per la Roma e gli studi da avvocato | chi era la 20enne morta nell’incidente

Quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roima, 25 ottobre 2025 – Aveva compiuto vent'anni a marzo, Beatrice Bellucci, 20 anni, la giovane morta nell'incidente stradale avvenuto ieri sera in via Cristoforo Colombo, a Roma, che ha visto coinvolta anche un'altra auto. Proprio quella che ad alta velocità avrebbe urtato la vettura con a bordo la vittima. Il tifo per la Roma, la passione per la pallavolo e il futuro da giurista, in una vita che aveva d'avanti. Beatrice studiava giurisprudenza, come aveva fatto sapere anche nella biografia del suo profilo Instagram che usava, come tanti, per raccontare le sue giornate, tra il mare della Sardegna, dove aveva trascorso le vacanze, e la città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

beatrice bellucci la passione per la roma e gli studi da avvocato chi era la 20enne morta nell8217incidente

© Quotidiano.net - Beatrice Bellucci, la passione per la Roma e gli studi da avvocato: chi era la 20enne morta nell’incidente

Approfondisci con queste news

beatrice bellucci passione romaBeatrice Bellucci, la passione per la Roma e gli studi da avvocato: chi era la 20enne morta nell’incidente - L’ultimo post ieri all'ora di pranzo, dal Caffè Bulgari, a piazza Augusto Imperatore ... Segnala quotidiano.net

beatrice bellucci passione romaBeatrice Bellucci, studentessa di legge e tifosa della Roma: chi era la 20enne morta nell'incidente sulla Colombo - Si chiamava Beatrice Bellucci la ragazza di 20 morta nell'incidente di ieri a Roma, su via Cristoforo Colombo. Secondo ilmessaggero.it

beatrice bellucci passione romaRoma, incidente sulla Colombo: Beatrice Bellucci morta a 20 anni, feriti tre giovani. Ipotesi gara tra auto - Una ragazza di 20 anni deceduta e altri tre giovanissimi feriti, due dei quali in gravissime condizioni. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Beatrice Bellucci Passione Roma