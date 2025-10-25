Che cosa ha causato l'incidente mortale in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci? Secondo gli investigatori si sarebbe trattato di una gara di velocità: le immagini delle telecamere ad. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Beatrice Bellucci, com'è morta? La gara di velocità, i video delle telecamere e il cellulare sequestrato: cosa sappiamo