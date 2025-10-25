Beatrice Bellucci chi era la studentessa uccisa da un giovane automobilista sulla Colombo

Beatrice Bellucci detta ‘Bibbi’ aveva appena 20 anni. È morta in un incidente stradale a Roma, sulla via Cristoforo Colombo. A travolgere la Mini Cooper sulla quale era a bordo è stato il conducente di una Bmw, un ragazzo di 23 anni, che viaggiava a forte velocità all'altezza di piazza dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Travolta da un'auto in corsa: chi era Beatrice Bellucci tra tifo giallorosso e Giurisprudenza

Roma, incidente sulla Colombo: Beatrice Bellucci morta a 20 anni, feriti tre giovani. Ipotesi gara tra auto - Una ragazza di 20 anni deceduta e altri tre giovanissimi feriti, due dei quali in gravissime condizioni.

Chi era Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell'incidente a piazza dei Navigatori a Roma - Si chiamava Beatrice Bellucci e aveva vent'anni la ragazza morta nell'incidente avvenuto ieri sera a piazza dei Navigatori a Roma

Chi era Beatrice «Bibbi» Bellucci, morta nell'incidente a Roma: la passione per il volley, l'Infernetto, le vacanze in Sardegna e il tifo per la Roma - La 20enne morta nell'incidente dell'altra notte in via Cristoforo Colombo.