Se ti stai chiedendo come salire di livello velocemente in Battlefield 6, probabilmente hai già scoperto sulla tua pelle che sbloccare tutte le armi e i gadget del gioco richiede un tempo considerevole. Con 41 armi disponibili al lancio e alcune delle migliori bloccate dietro requisiti di rank o assignment che diventano accessibili solo al livello 23, il grinding può trasformarsi in una vera e propria maratona. Ma esiste una scorciatoia che sta dividendo la community: le XP farm. Può non essere la risposta che speravi di trovare, e forse non si allinea perfettamente con lo spirito competitivo del gioco, ma il metodo più rapido per salire di livello in Battlefield 6 è proprio questo: utilizzare le XP farm. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Battlefield 6: ecco perché migliaia di giocatori stanno usando le mappe XP farm