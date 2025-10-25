Bastoni Inter il difensore nella Top 11 dei giocatori più preziosi al mondo! Ecco il resto della formazione

Internews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 e la valutazione del nerazzurro. Una formazione da sogno, composta dai calciatori attualmente più forti e, di conseguenza, più costosi del pianeta. Analizzando i valori di mercato aggiornati dal noto portale specializzato Transfermarkt, è possibile stilare una Top 11 che racchiude, ruolo per ruolo, i giocatori con la valutazione economica più elevata. Ne emerge un undici stellare, dominato dai talenti spagnoli e dai colossi Real Madrid e Barcellona, con una sola, significativa presenza proveniente dalla Serie A italiana, un pilastro della difesa della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

bastoni inter il difensore nella top 11 dei giocatori pi249 preziosi al mondo ecco il resto della formazione

© Internews24.com - Bastoni Inter, il difensore nella Top 11 dei giocatori più preziosi al mondo! Ecco il resto della formazione

Scopri altri approfondimenti

Bastoni Inter, turnover contro la Cremonese: Chivu valuta il sostituto - Il tecnico Chivu valuta il sostituto per la sfida contro la squadra di Nicola L’Inter si prepara alla sfida di campionato contro la Cremonese con un n ... Da calcionews24.com

bastoni inter difensore topInter, Akanji al top contro la Roma. Lo spogliatoio lo esalta: «Giocatore folle» - L’ex City ha già convinto tutti in nerazzurro La marcia dell’Inter non conosce ostacoli. Segnala calcionews24.com

bastoni inter difensore topInter, Bastoni lascia il ritiro dell'Italia e torna ad Appiano - In vista dell'importantissima sfida di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare la Roma in trasferta all'Olimpico (gara in programma sabato 18 ottobre alle 20. Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Bastoni Inter Difensore Top