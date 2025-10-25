Bastoni | Giocare ora contro il Napoli è un rischio sono feriti e avranno qualcosa in più

Alessandro Bastoni è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Napoli e Inter che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Per entrambe le squadre si tratta di una prova importante per mettere in luce le proprie forze e cercare di comprendere i punti deboli dell’altra, fermo restando che l’anno scorso entrambe le sfide (all’andata e al ritorno) sono terminate con due pareggi bloccati per 1-1. Bastoni: «Il Napoli è ferito, dovremo stare attenti». « Anche noi siamo passati da un momento del genere, le squadre ferite tirano sempre fuori qualcosa in più. Sappiamo com’è venire qui e quindi sarà una partita tosta, bisognerà che stiamo attenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bastoni: «Giocare ora contro il Napoli è un rischio, sono feriti e avranno qualcosa in più»

Leggi anche questi approfondimenti

Libero ‘consiglia’ Gattuso: “Bastoni e Calafiori fortissimi ma in difesa dovrebbe giocare…” - X Vai su X

Bastoni: «Giocare ora contro il Napoli è un rischio, sono feriti e avranno qualcosa in più» - Bastoni è intervenuto a Dazn a pochi minuti dal fischio iniziale di Napoli- Segnala ilnapolista.it

Inter, Bastoni a Dazn: "Napoli, ci siamo passati anche noi! Occhio alle squadre ferite..." - Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Napoli: "Siamo passati anche noi da momenti così, è un rischio ... Secondo tuttonapoli.net

Bastoni a DAZN: "Chivu si è ambientato benissimo, felici di aver trovato la persona giusta" - Arriva in postazione DAZN Alessandro Bastoni, chiamato a presentare il match clou di questa sera contro il Napoli sul fronte nerazzurro. Lo riporta msn.com