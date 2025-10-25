Bastoni a Inter TV | Oggi un’occasione? Manca una vita! Stiamo bene ma dovremo stare attenti ad una cosa

Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, è intervenuto così per presentare la supersfida di oggi in campionato contro il Napoli. Intervenuto nel corso del prepartita di Napoli Inter, super sfida dell'8° turno della Serie A 202526, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha voluto dire la sua. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Inter TV. COME ARRIVIAMO ALLA PARTITA DI OGGI? – « Stiamo bene, abbiamo fatto uno switch a livello mentale e anche fisico. Stiamo bene, veniamo da una serie di partite positive per noi, ma dobbiamo stare attenti perché spesso le squadre ferite tirano fuori qualcosa in più ».

