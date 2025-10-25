Bastoni a Dazn | Napoli? Le squadre ferite tirano fuori sempre qualcosa in più Chivu si è ambientato bene e siamo felici di averlo Dopo due finali di Champions perse…

Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro il Napoli. Intervenuto nel corso del prepartita di Napoli Inter, super sfida dell’8° turno della Serie A 202526, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha voluto dire la sua. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. PIU’ UN RISCHIO O UN’OPPORTUNITA’ INCONTRARE IL NAPOLI REDUCE DA 2 SCONFITTE? – « Ci siam passati anche noi da momenti così e direi che è un rischio perché le squadre ferite tirano sempre fuori qualcosa in più, specialmente in casa. Conosciamo l’ambiente, sappiamo cosa vuol dire venire a giocare qui al Maradona: sarà una partita tosta e dovremo essere attenti ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni a Dazn: «Napoli? Le squadre ferite tirano fuori sempre qualcosa in più, Chivu si è ambientato bene e siamo felici di averlo. Dopo due finali di Champions perse…»

