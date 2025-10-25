Basta un guizzo di Shpendi il Cesena piega il Sudtirol di Castori e aggancia il secondo posto

Cesenatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cesena allo stadio Druso di Bolzano porta a casa una partita spigolosa piegando 1-0 il Sudtirol dell'ex Castori. Basta e avanza un guizzo nel primo tempo di Shpendi per inanellare la quarta vittoria su cinque partite in trasferta. Tre punti pesantissimi che significano secondo posto in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

