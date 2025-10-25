C’è chi si scaglia contro la logica del riarmo: “Basta investimenti sulle armi, non possono essere la soluzione per risolvere i problemi dell’Europa, mentre siamo nella piena crisi industriale”. Chi rivendica una “svolta sui salari, al palo mentre cresce il costo della vita”. E ancora: “Basta con la logica dei condoni e delle rottamazioni: sono uno schiaffo a chi le tasse, ovvero i soliti – dipendenti e pensionati – le paga in questo Paese”. Queste le voci e le rivendicazioni di chi ha scelto di scendere in piazza per manifestare al corteo della Cgil contro la manovra del governo Meloni. Un’iniziativa terminata a piazza San Giovanni a Roma, con l’intervento del segretario generale Maurizio Landini, che non ha escluso lo sciopero nel caso l’esecutivo non ascolti e non cambi la manovra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Basta soldi per armi e stop ai condoni, qui per salari e diritti”: le voci dalla piazza Cgil contro la manovra