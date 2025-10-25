Basta morti sulla Pian d’Assino Lettera del sindaco a Matteo Salvini
La morte di Matteo Panfili, l’ultima vittima della statale 219, ha riacceso prepotentemente l’attenzione sul tema della sicurezza di quella strada. L’amministrazione comunale ha così deciso di mettersi al lavoro per "sollecitare interventi immediati e strutturali" lungo la variante, che dall’inaugurazione nel 2005 ha registrato ben 26 morti. In particolare, il sindaco Vittorio Fiorucci ha scritto una lettera al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, richiamando l’urgenza di un intervento risolutivo sul tratto Gubbio Est - Branca, già oggetto di attenzione del Ministero e di Anas. 🔗 Leggi su Lanazione.it
